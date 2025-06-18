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        Bilecik'te buğday tarlasında başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm buğday tarlası ve 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 19:38 Güncelleme: 18.06.2025 - 19:38
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        Bilecik'te buğday tarlasında başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm buğday tarlası ve 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

        Soğucakpınar köyüne bağlı Kaşıkçı Mahallesi Bozontepe mevkisinde hasadı yapılan buğday tarlasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne ait 13 arazöz, 127 personel ile helikopter sevk edildi.

        Havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönüm buğday tarlası ve 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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