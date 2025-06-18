Bilecik'te buğday tarlasında başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü

Havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönüm buğday tarlası ve 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Soğucakpınar köyüne bağlı Kaşıkçı Mahallesi Bozontepe mevkisinde hasadı yapılan buğday tarlasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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