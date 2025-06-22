Bilecik'te bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yetim, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi'nde O.G. (27) ile halasının eşi Veli Yetim arasında tartışma çıktı.

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