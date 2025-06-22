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        Bilecik'te bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Bilecik'te bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 13:00 Güncelleme: 22.06.2025 - 13:00
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        Bilecik'te bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
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        Bilecik'te bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi'nde O.G. (27) ile halasının eşi Veli Yetim arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine O.G, Yetim'i bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yetim, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından kaçan O.G'nin kullandığı araç, merkeze bağlı Bahçecik köyü yakınlarındaki ormanlık alanda terk edilmiş olarak bulundu.

        O.G'nin yakalanmasına yönelik polis ve jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor.

        Tartışmanın miras meselesi nedeniyle çıktığı iddia edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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