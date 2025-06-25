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        Bilecik'te "turuncu kod" tatbikatı yapıldı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2025 yılı 'KBRN-Turuncu' kod tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 12:53 Güncelleme: 25.06.2025 - 12:53
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        Bilecik'te "turuncu kod" tatbikatı yapıldı
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2025 yılı 'KBRN-Turuncu' kod tatbikatı gerçekleştirildi.

        Bozüyük Devlet Hastanesi Acil Servis ve KBRN Ünitesi ekipleri tarafından, AFAD ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri iş birliğinde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği, hastanenin Tıbbi Atık Ünitesi'nde çalışan bir personelin kimyasal bir maddeye maruz kaldığı ve baygın halde bulunduğu ihbarı yapıldı.

        Hastane Afet Planı (HAP) çerçevesinde olay yeri güvenlik altına alınarak, risk durumu değerlendirildi. Mor kod verilerek, çalışma başlatıldı. Yapılan analizler sonucunda, olayın kimyasal bir tehlike taşıdığı belirlenmesi üzerine turuncu kod verilerek bölgesel ve kurumsal alarm seviyesine geçildi.

        AFAD KBRN ekibi, olay yerine intikal ederek, gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Maruz kalan kişiyi güvenli alana taşıyan ekip, 112 sağlık ekiplerine teslim etti. Personel, özel koruyucu ekipmanlar eşliğinde hastanenin KBRN Ünitesi'nde arındırma işlemlerine tabi tutularak, tedavisine başlatıldı.

        HAP Başkanı Ali Rıza Say, olayın başarıyla kontrol altına alındığını ve yeşil kod verilerek tatbikatın sonlandırıldığını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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