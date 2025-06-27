Bilecik'te tescilli boncuk fasulye üreticilerinin iplikleme mesaisi başladı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen, kılçıksız olması ve dış yüzeyinin parlaklığından dolayı ilgi gören tescilli boncuk fasulyenin üreticileri, topraktan çıkan bitkinin sarılması için sırıklara iplikleme mesaisine başladı.

İlçe merkezi ve köylerinde 1500 dekar alana ekilen boncuk fasulyenin üreticileri, bu yıl yaklaşık 1500 ton ürün bekliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, AA muhabirine, Bilecik genelinde ekonomik değere sahip 72 çeşidin yetiştirildiğini, bunlardan birinin "Pazaryeri boncuğu" adıyla tescillenen ürün olduğunu söyledi.

İlçenin rakım yüksekliğinin ve hava sıcaklığının fazla olmamasının fasulyeye ayrı lezzet kattığını belirten Yoldaş, "Bu fasulye kılçıksız ve dış yüzeyinin parlaklığından dolayı rağbet görüyor. İstanbul, Bursa, Eskişehir gibi çevredeki büyükşehirlere gönderilen ürünün, hasadın ilk döneminde yüksek fiyattan alıcı bulmasını öngörüyoruz." dedi.

Hasadın ağustos ayında başlayacağını anlatan Yoldaş, sözlerini şöyle sürdürdü: