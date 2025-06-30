Bilecik'te buzhane yakınında çıkan yangın söndürüldü

Osmaneli Orman İşletme Şefliği, Osmaneli Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile vatandaşların müdahalesiyle yangın, buzhaneye ve bitişiğinde bulunan camiye sıçramadan söndürüldü.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Plastik kasalarının tutuşmasıyla bölgeyi yoğun duman kapladı.

İlçeye bağlı Oğulpaşa köyü Yeşilçimen Mahallesi'nde boş arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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