Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te buzhane yakınında çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde buzhane bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 09:33 Güncelleme: 30.06.2025 - 09:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te buzhane yakınında çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde buzhane bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Oğulpaşa köyü Yeşilçimen Mahallesi'nde boş arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, rüzgarın etkisiyle soğuk hava deposu buzhanenin yanındaki plastik kasalarına sıçradı.

        Yangını fark eden vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Plastik kasalarının tutuşmasıyla bölgeyi yoğun duman kapladı.

        Osmaneli Orman İşletme Şefliği, Osmaneli Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile vatandaşların müdahalesiyle yangın, buzhaneye ve bitişiğinde bulunan camiye sıçramadan söndürüldü.

        Jandarma, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözler CHP kurultayı davasında
        Gözler CHP kurultayı davasında
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        İşsizlikte gerileme
        İşsizlikte gerileme
        "İngiliz müzik grubu ABD'ye alınmayabilir"
        "İngiliz müzik grubu ABD'ye alınmayabilir"
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Trump: İran'a hiçbir şey teklif etmedim
        Trump: İran'a hiçbir şey teklif etmedim
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        Futbol tesisi açtı
        Futbol tesisi açtı
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        CIA'den "İran'ın nükleer programı geriletildi" iddiası
        CIA'den "İran'ın nükleer programı geriletildi" iddiası
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        Kız isteme tartışmasında vurulan polis memuru öldü
        Kız isteme tartışmasında vurulan polis memuru öldü
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        2 bölgede sağanak! 9 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıdan doğuya azalıyor!
        2 bölgede sağanak! 9 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıdan doğuya azalıyor!
        Tiny House âşıkları
        Tiny House âşıkları

        Benzer Haberler

        Sakarya ile Bilecik sınırındaki Kaşıkçı Mahallesi, yangında büyük zarar gör...
        Sakarya ile Bilecik sınırındaki Kaşıkçı Mahallesi, yangında büyük zarar gör...
        Bilecik'te yanan alanlar havadan görüntülendi
        Bilecik'te yanan alanlar havadan görüntülendi
        Sakarya'da çıkıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını 3'üncü gününde (2)
        Sakarya'da çıkıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını 3'üncü gününde (2)
        Bilecik Valiliği: Gölpazarı ilçesindeki orman yangını büyük oranda kontrol...
        Bilecik Valiliği: Gölpazarı ilçesindeki orman yangını büyük oranda kontrol...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Bilecik'te yangınlara ilişkin açıklamalarda...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Bilecik'te yangınlara ilişkin açıklamalarda...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Bilecik'te yangınlara ilişkin açıklamalarda...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Bilecik'te yangınlara ilişkin açıklamalarda...