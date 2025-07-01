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        Pazaryeri ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarına seminer verildi

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarına Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından genel tarım sayımı konusunda seminer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 17:01 Güncelleme: 01.07.2025 - 17:01
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        Pazaryeri ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarına seminer verildi
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        Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarına Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından genel tarım sayımı konusunda seminer verildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜİK iş birliğinde yapılan çalışmaların sonuçlandırılması ve güncel saha verilerinin elde edilmesi hedefleri doğrultusunda iki aşamada gerçekleştirilecek program ve çalışmalar hakkında TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü uzmanı Cemalettin Yıldız tarafından detaylı bilgi verildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert de son günlerde yaşanan arazi ve orman yangınlarına karşı muhtarlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

        Özellikle biçer döğer ve balya yapan makinaların sebep olduğu anız yangınlarının ormanlara sıçradığını belirten Sert, bu araçları kullananların yanlarında mutlaka yangın tüpü bulundurmasına dikkat etmelerini istedi.​​​​​​​

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