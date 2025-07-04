Pazaryeri Belediyesinde temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı

Başkan Tekin, toplantı sonunda meclis üyelerine aldıkları karar ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Toplantıda, imar komisyonu raporu, tehlike arz eden yapılar, Pazaryeri Avcılar ve Atıcılar Kulübü'nün dilekçesi konuları görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

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