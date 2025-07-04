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        Pazaryeri Belediyesinde temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı

        Pazaryeri Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 16:58 Güncelleme: 04.07.2025 - 16:59
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        Pazaryeri Belediyesinde temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı
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        Pazaryeri Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapıldı.

        Pazaryeri Belediyesi'ndeki toplantıda, 5 gündem maddesi görüşüldü.

        Toplantıda, imar komisyonu raporu, tehlike arz eden yapılar, Pazaryeri Avcılar ve Atıcılar Kulübü'nün dilekçesi konuları görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

        Başkan Tekin, toplantı sonunda meclis üyelerine aldıkları karar ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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