Bilecik'te motosikletin refüje çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, motosikletin çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazada yaralanan ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen motosikletteki yolcu Yiğiter Ç. (20) de ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, sürücü Topaktaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Topaktaş'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.