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        Bilecik'te motosikletin refüje çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bilecik'te, motosikletin refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 18:13 Güncelleme: 06.07.2025 - 18:13
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        Bilecik'te motosikletin refüje çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Bilecik'te, motosikletin refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Bilecik-Bozüyük kara yolunda seyreden Mirza Kerem Topaktaş (20) idaresindeki 41 AYM 128 plakalı motosiklet, Bilecik Belediyesi Şehir Mezarlığı yakınlarında refüje çarparak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, sürücü Topaktaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Topaktaş'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Kazada yaralanan ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen motosikletteki yolcu Yiğiter Ç. (20) de ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, motosikletin çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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