Bilecik'te ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

17 Haziran'dan beri haber alınamayan İsmail Güneş'in otomobili de Sakarya Nehri kenarındaki Çavuşlar mevkisinde terk edilmiş halde bulunmuştu.

Söz konusu cesedin, 17 Haziran'da kent merkezindeki evinde ölü bulunan Sibel Güneş'in (51) eşi İsmail Güneş'e ait olduğu tahmin ediliyor.

Yapılan incelemelerin ardından ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığına götürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.