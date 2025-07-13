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        Pazaryeri ilçesinde pilav günü etkinliği düzenlendi

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 20. Geleneksel Sarıdayı Köyü Birlik Beraberlik ve Pilav Günü etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 16:50 Güncelleme: 13.07.2025 - 16:58
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        Pazaryeri ilçesinde pilav günü etkinliği düzenlendi
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 20. Geleneksel Sarıdayı Köyü Birlik Beraberlik ve Pilav Günü etkinliği düzenlendi.

        İlçeye bağlı Sarıdayı köyünde düzenlenen program, köy mezarlığında topluca dua edilmesi ve mevlit okutulmasıyla başladı.

        Katılımcılar öğle namazının ardından etkinliğin yapılacağı alana kadar mehter takımı eşliğinde yürüdü.

        Yürüyüş sonunda yemek ikramının ardından konuşma yapan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliğe çok büyük katkılar sağladığını ifade etti.

        Köy muhtarı Hasan Başol da geleneği gelecek nesillere aktarmak için mücadele ettiklerini vurguladı. Etkinliğe maddi manevi katkı sağlayanlara ve katılanlara teşekkür etti.

        Mehter gösterileriyle devam eden etkinliğe, Bilecik Alay Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey, Bozüyük Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, Bozüyük Orman Müdürü, Engin Çakşır ile çok sayıda davetli katıldı.

        Etkinlikte çevre il ve ilçelerden gelen misafirlere 3 bin kişilik yemek ikramı yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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