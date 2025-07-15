Bilecik'te FETÖ firarisi emniyet müdürü tutuklandı

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünde görevliyken meslekten ihraç edilen ve yakalama kararı bulunan eski 2'nci sınıf emniyet müdürü Hayati A'nın gizlendiği yeri tespit etti.

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