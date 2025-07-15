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        Bilecik'te FETÖ firarisi emniyet müdürü tutuklandı

        Bilecik'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 yıldır aranan eski 2. sınıf emniyet müdürü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 17:17 Güncelleme: 15.07.2025 - 17:17
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        Bilecik'te FETÖ firarisi emniyet müdürü tutuklandı
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        Bilecik'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 yıldır aranan eski 2. sınıf emniyet müdürü tutuklandı.

        Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünde görevliyken meslekten ihraç edilen ve yakalama kararı bulunan eski 2'nci sınıf emniyet müdürü Hayati A'nın gizlendiği yeri tespit etti.

        Bahçelievler Mahallesi'nde saklandığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, Hayati A'yı yakaladı.

        İfadesinin ardından 2021 yılında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Hayati A, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

        Bilecik Emniyet Müdürlüğünce FETÖ ile mücadelenin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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