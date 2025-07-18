Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Pazaryeri'nde otomobilin duvara çarpması sonucu sürücü yaralandı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 09:33 Güncelleme: 18.07.2025 - 09:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pazaryeri'nde otomobilin duvara çarpması sonucu sürücü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Özgür K. idaresindeki 16 NN 388 plakalı otomobil, Yen Mahalle Yazı Çeşme Sokak'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle evin duvarına çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ambulansla kaldırıldığı Pazaryeri Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        Kredilerde KKDF kesinti oranı bellirlendi
        Kredilerde KKDF kesinti oranı bellirlendi
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        İsrail'in Dürzilere destek için Suriye'yi bombalamasının arka planında ne var?
        İsrail'in Dürzilere destek için Suriye'yi bombalamasının arka planında ne var?
        Morata'ya eş durumu!
        Morata'ya eş durumu!
        Sağanak yağmur var!
        Sağanak yağmur var!
        Ahmed Şara ile görüştü
        Ahmed Şara ile görüştü
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Skriniar'ın önceliği Fenerbahçe!
        Skriniar'ın önceliği Fenerbahçe!
        Kasadan vasiyeti çıktı! Mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
        Kasadan vasiyeti çıktı! Mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
        Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak!
        Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?
        Powell, "bina yenilemesi" projesine ilişkin sorulara yanıt verdi
        Powell, "bina yenilemesi" projesine ilişkin sorulara yanıt verdi
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        Kolanın formülüne de el attı
        Kolanın formülüne de el attı
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi

        Benzer Haberler

        Bilecik'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Bilecik'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Bilecik'te 2 kişinin yaralandığı kavgalara ilişkin 5 kişi tutuklandı
        Bilecik'te 2 kişinin yaralandığı kavgalara ilişkin 5 kişi tutuklandı
        Eskişehir'de "Study in Eskişehir" tanıtım çalışmasının imza töreni düzenlen...
        Eskişehir'de "Study in Eskişehir" tanıtım çalışmasının imza töreni düzenlen...
        Bilecik'te çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
        Bilecik'te çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
        Bilecik'te FETÖ firarisi emniyet müdürü tutuklandı
        Bilecik'te FETÖ firarisi emniyet müdürü tutuklandı
        Bilecik'te dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Bilecik'te dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı