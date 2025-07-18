Pazaryeri'nde otomobilin duvara çarpması sonucu sürücü yaralandı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Özgür K. idaresindeki 16 NN 388 plakalı otomobil, Yen Mahalle Yazı Çeşme Sokak'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle evin duvarına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ambulansla kaldırıldığı Pazaryeri Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi.
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