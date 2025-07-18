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        Pazaryeri Belediyesi'nden yangında mağdur olan çiftçilere destek

        Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi, yangından etkilenen bir çiftçiden 20 ton karpuz satın alarak, ilçe merkezinde ücretsiz olarak dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 16:45 Güncelleme: 18.07.2025 - 16:45
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        Pazaryeri Belediyesi'nden yangında mağdur olan çiftçilere destek
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        Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi, yangından etkilenen bir çiftçiden 20 ton karpuz satın alarak, ilçe merkezinde ücretsiz olarak dağıttı.

        Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AA muhabirine, orman yangınında evi ve tarlası zarar gören çiftçilere destek olmak için adım attıklarını söyledi.

        Ürünleri gerçek değerinde satın alarak hem çiftçiye gelir sağladıklarını hem de halka ücretsiz dağıttıklarını anlatan Tekin, "Lütfen yangın nedeniyle zor günler yaşayan çiftçimizin ürünlerini değerinin altında almaya çalışmayın. Şimdi destek olma zamanı." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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