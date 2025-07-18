Bilecik'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
M.Y. idaresindeki 26 KF 142 plakalı otomobil, İnhisar-Söğüt kara yolunun Küre köyü Büyükkuyu mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan M.Y. (43), C.A.Y. (11) ve O.Y. (8) ilk müdahalenin ardından Söğüt İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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