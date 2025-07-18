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        Bilecik'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 00:07 Güncelleme: 18.07.2025 - 00:07
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        Bilecik'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        M.Y. idaresindeki 26 KF 142 plakalı otomobil, İnhisar-Söğüt kara yolunun Küre köyü Büyükkuyu mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan M.Y. (43), C.A.Y. (11) ve O.Y. (8) ilk müdahalenin ardından Söğüt İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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