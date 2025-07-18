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        Bilecik'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Bilecik'te tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 15:47 Güncelleme: 18.07.2025 - 15:47
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        Bilecik'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Bilecik'te tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        N.M. (64) idaresindeki 14 KJ 649 plakalı tır, Bilecik-Sakarya kara yolu üzerindeki Bayırköy beldesinde sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi.

        Tırın taşıdığı su paketlerini yola savrulması sonucu kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kara yoluna dökülen su paketleri iş makineleriyle temizlendi.

        Çalışmanın ardından trafik, kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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