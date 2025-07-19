Bilecik'te devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı
Bilecik'te kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Bilecik'te kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
A.A. (31) idaresindeki 07 BNE 566 plakalı kamyon, Bilecik-Söğüt kara yolu Yeniköy mevkisinde devrildi.
Kamyonun taşıdığı sebze ve meyve kasalarının yola savrulması sonucu kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile R.Y. (44) ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kara yoluna dökülen sebze ve meyve kasalarının temizlenmesinin ardından yol kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.
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