Bilecik'te devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı

Kara yoluna dökülen sebze ve meyve kasalarının temizlenmesinin ardından yol kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Yaralanan sürücü ile R.Y. (44) ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kamyonun taşıdığı sebze ve meyve kasalarının yola savrulması sonucu kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

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