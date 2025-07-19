Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Altı Nokta Körler Derneği Bilecik Şubesi üyeleri buluştu

        Altı Nokta Derneği Bilecik Şubesi üyeleri, kaynaşma ve dayanışma etkinliğinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 14:18 Güncelleme: 19.07.2025 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altı Nokta Körler Derneği Bilecik Şubesi üyeleri buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Altı Nokta Derneği Bilecik Şubesi üyeleri, kaynaşma ve dayanışma etkinliğinde bir araya geldi.

        Pelitözü Gölpark'ta, Altı Nokta Derneği üyeleri, birlik, beraberlik, kaynaşma ve dayanışma etkinliğinde istişarelerde bulundu.

        Şube Başkanı Çiler Kocaman, derneğin Bilecik'te ise 20 üyesinin bulunduğunu anımsattı.

        Dernek üyelerin tamamının görme engellilerden oluştuğunu ifade eden Kocaman, şöyle konuştu:

        "Amacımız, engellilerin engelli hakları mücadelesini vermek. Görme engelli bireylerimizin zorluklarını aşmak için Bilecik'te de şubemizi kurduk. En ücra noktalara kadar üyelerimizle bir araya gelerek, bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi planlamaktayız. Görme engelli bireylerimizin kentte birçok sorunu var. Görme engellilerimizin daha çok etkin ve üretken olması, toplumla kaynaşabilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamak istiyoruz." ifadesinde bulundu."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara için yeni sel uyarısı! Sağanak bekleniyor
        Ankara için yeni sel uyarısı! Sağanak bekleniyor
        14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş'ten 3 gündür haber alınamıyor!
        14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş'ten 3 gündür haber alınamıyor!
        Yurt dışından alınan riskli ürünlere takip
        Yurt dışından alınan riskli ürünlere takip
        Ağladığı için bebeğini gezdirmeye çıkarmış
        Ağladığı için bebeğini gezdirmeye çıkarmış
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 1 şüpheli daha gözaltında
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 1 şüpheli daha gözaltında
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Reyhan öğretmenin şüpheli ölümü!
        Reyhan öğretmenin şüpheli ölümü!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        YKS sonuçları açıklandı
        YKS sonuçları açıklandı
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Neden yandık
        Neden yandık
        "Çok yiyorsun" demek boşanma sebebi
        "Çok yiyorsun" demek boşanma sebebi
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        "ABD'yi dünyanın kripto başkenti yaptık"
        "ABD'yi dünyanın kripto başkenti yaptık"
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Hava sıcaklıkları nedeniyle yangın uyarısı
        Hava sıcaklıkları nedeniyle yangın uyarısı
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!

        Benzer Haberler

        Genç millilerin hedefi EYOF'ta kürsünün zirvesinde yer almak
        Genç millilerin hedefi EYOF'ta kürsünün zirvesinde yer almak
        Bilecik'teki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
        Bilecik'teki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
        Pazaryeri'nde dere yatağına düşen minibüsün sürücüsü yaralandı
        Pazaryeri'nde dere yatağına düşen minibüsün sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı
        Pazaryeri Belediyesi'nden yangında mağdur olan çiftçilere destek
        Pazaryeri Belediyesi'nden yangında mağdur olan çiftçilere destek
        Bilecik'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı