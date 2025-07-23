Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Bilecik'te orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Urla ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını, Sakarya-Bilecik ve Eskişehir'deki yangınların da büyük oranda kontrol altında olduğunu açıkladı.

Yumaklı, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, dün akşamki konuşmasında ülkede devam eden 4 yangından bahsettiğini hatırlattı.

Bu yangınların son durumlarıyla ilgili bilgi veren Yumaklı, "Dün onlardan bir tanesi, İzmir Urla'daki yangındı. Çok şükür, gece boyu devam eden müdahalelerle bu yangın kontrol altına alındı." dedi.

Yumaklı, Sakarya Geyve'den başlayıp Bilecik Osmaneli sınırlarında devam eden orman yangınına ilişkin de şunları kaydetti:

"Gece boyunca müdahaleler devam etti. Sabah saatlerinde de hava araçlarımız bu müdahalelere katıldı. Şu anda yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı, çok şükür. Öğlen saatlerinden itibaren hem sıcaklığın artışı hem de kuvvetli bir rüzgar bekliyoruz. Dolayısıyla risk algımız yüksek. Arkadaşlarımız nöbetlerine devam edecekler. Aynı zamanda soğutma çalışmaları da sürüyor şu anda. Yine D-650 kara yoluyla ilgili Osmaneli'nin içerisine trafiğin verildiğini söylemiştim. Bu da açıldı şu anda, trafikte herhangi bir sıkıntı yok."

Karabük Çukurca'daki yangına değinen Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burası da yine çok büyük oranda kontrol altına alındı. Orada da soğutma çalışmaları devam ediyor. Diğer bir yangın, Eskişehir Seyitgazi'deydi. Burada da arkadaşlarımız gece boyunca çok yoğun bir müdahale ve mücadele ettiler. Çok küçük sarp kayalık bir alanda kaldı ama risk teşkil etmiyor. Biz de buraya 'Büyük oranda kontrol altına alındı' diyebiliyoruz. Yine alandaki soğutma çalışmaları da devam edecek. Soğutma çalışmaları birkaç gün sürecek. Zaman zaman yanan alanların içerisinden tütmeler olabilir ama bu herhangi bir şekilde risk teşkil etmiyor bizim için." - "Bugün, belki de tarihin yazdığı en sıcak gün olacak" Yumaklı, yılbaşından bu zamana kadar çıkan yangınların sayısının 4 bini aştığına dikkati çekti. Bunlardan 1728'inin ormanlık alanda olduğunu dile getiren Yumaklı, şöyle devam etti: