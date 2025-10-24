Habertürk
        Bilecik Haberleri

        Bilecik'te uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 16:08 Güncelleme: 24.10.2025 - 16:08
        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vezirhan ve Bayırköy beldesinde uyuşturucu dedektör köpekleriyle 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve şarjör, uyuşturucu kullanma aparatı, sentetik uyuşturucu madde kalıntısı olduğu değerlendirilen şişe, 24 kilogram kıyılmış tütün, 6 adet 60 mililitre elektronik sigara likidi, 38 bin 440 dolu ve boş makaron, 11 kilogram nargile tütünü, 45 sigara sarma makinesi, 19 bin 300 sigara sarma kağıdı ile 7 bin 430 sigara filtresi ve ağızlığı ele geçirildi.

        Yakalanan 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

