        Bilecik Haberleri

        Bilecik'te marangozhanede çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'te marangozhanede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 09:56 Güncelleme: 31.10.2025 - 09:57
        Bilecik'te marangozhanede çıkan yangın söndürüldü
        Bilecik'te marangozhanede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Merkeze bağlı Alpagut köyünde, Kadir Durmuş'a ait evin eklentisinde olan marangozhanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında marangozhane, traktör ve bazı tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.

