Bilecik'te marangozhanede çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında marangozhane, traktör ve bazı tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Merkeze bağlı Alpagut köyünde, Kadir Durmuş'a ait evin eklentisinde olan marangozhanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

