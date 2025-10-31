Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te park halindeki araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Bilecik'te arızalandığı için yol kenarında park halindeki otomobile çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 14:12 Güncelleme: 31.10.2025 - 14:15
        Bilecik'te park halindeki araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te arızalandığı için yol kenarında park halindeki otomobile çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Doğan K. (31) yönetimindeki 26 AH 033 plakalı otomobil, Bilecik-Söğüt kara yolunun Yeniköy köyü mevkisinde arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan R.A'nın (66) 16 GH 188 plakalı otomobiline çarptı.

        Kazada sürücü Doğan K. ile aynı otomobilde bulunan Hatice G. K. (25) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

