Bilecik'te park halindeki araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Bilecik'te arızalandığı için yol kenarında park halindeki otomobile çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı.
Doğan K. (31) yönetimindeki 26 AH 033 plakalı otomobil, Bilecik-Söğüt kara yolunun Yeniköy köyü mevkisinde arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan R.A'nın (66) 16 GH 188 plakalı otomobiline çarptı.
Kazada sürücü Doğan K. ile aynı otomobilde bulunan Hatice G. K. (25) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
