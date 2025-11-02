Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te traktörle minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 11:16 Güncelleme: 02.11.2025 - 11:16
        
        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde traktörle minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Emrecan K'nin (19) kullandığı 14 LA 835 plakalı traktör, Gölpazarı-Taraklı kara yolunda Mehmet K. (75) idaresindeki 54 E 0709 plakalı minibüsle çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile minibüste bulunan Haşim E. (58) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

