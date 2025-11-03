Bilecik'te zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kazada yaralanan Muharrem B, Cengiz Y. ve Mustafa K.P, sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarpma sonucu panelvan devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet şeridinde beklediği esnada tamire gelen Halil Can Ç. (23) idaresindeki 11 ACC 803 plakalı minibüse ve yardım için duran Muharrem B'nin (62) yönetimindeki 16 KDF 93 plakalı otomobile, Mustafa K.P. (56) idaresindeki 34 CKB 994 plakalı panelvan çarptı.

