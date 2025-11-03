Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Bilecik'te 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 19:05 Güncelleme: 03.11.2025 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'te 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Sadettin T'nin (24) kullandığı 11 ABV 468 plakalı otomobil, Bilecik-Sakarya kara yolunun Bayırköy mevkisinde arızalandı.

        Emniyet şeridinde beklediği esnada tamire gelen Halil Can Ç. (23) idaresindeki 11 ACC 803 plakalı minibüse ve yardım için duran Muharrem B'nin (62) yönetimindeki 16 KDF 93 plakalı otomobile, Mustafa K.P. (56) idaresindeki 34 CKB 994 plakalı panelvan çarptı.

        Çarpma sonucu panelvan devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Muharrem B, Cengiz Y. ve Mustafa K.P, sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Bilecik-Sakarya kara yolu araçların kaldırılmasıyla açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Beşiktaş yine üstünlüğü koruyamadı!
        Beşiktaş yine üstünlüğü koruyamadı!
        3 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        3 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        75 bıçak darbesiyle vahşet! Rusya uyruklu kadını katletti!
        75 bıçak darbesiyle vahşet! Rusya uyruklu kadını katletti!
        Marmara'da hissedilen deprem!
        Marmara'da hissedilen deprem!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Kayıp imam 2 gündür aranıyordu... Uçurumda feci son!
        Kayıp imam 2 gündür aranıyordu... Uçurumda feci son!
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı

        Benzer Haberler

        Bilecik'te gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
        Bilecik'te gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
        Bilecik Valisi Sözer, asfaltlama çalışmalarını inceledi
        Bilecik Valisi Sözer, asfaltlama çalışmalarını inceledi
        Bilecik'te köpeğe çarpıp devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te köpeğe çarpıp devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te bariyere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Bilecik'te bariyere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Bilecik ormanlarında sonbahar renkleri hakim oldu
        Bilecik ormanlarında sonbahar renkleri hakim oldu
        Bilecik'te incir hasadı sürüyor
        Bilecik'te incir hasadı sürüyor