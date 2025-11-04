Bilecikli "Yaşayan İnsan Hazinesi" Salim Yaşar vefat etti

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Kınık köyünde yaşayan ve rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 2 aydır Ankara'daki bir hastanede tedavi gören 83 yaşındaki çömlekçi ustası Salim Yaşar, burada yaşamını yitirdi.

