Kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Ongan için Bilecik'te mevlit okutuldu

Yemek ikramıyla sona eren organizasyona AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, şehidin babası Ali Ongan ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

İstiklal Mahallesi'ndeki Şerifpaşa Camisi'nin önünde öğle vakti kılınan namazdan sonra Bilecik Merkez Avcılar Derneği ile esnaf tarafından organize edilen programda Ongan ve beraberinde şehit olan 19 asker için dua okundu.

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan için Bilecik'te mevlit programı düzenlendi.

