        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te binanın çatısındaki yangın söndürüldü

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 10:45 Güncelleme: 24.11.2025 - 10:45
        Bilecik'te binanın çatısındaki yangın söndürüldü
        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İlçeye bağlı Çerkeşli köyünde, Mustafa Aktaş'a ait 2 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

