Bilecik'te binanın çatısındaki yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İlçeye bağlı Çerkeşli köyünde, Mustafa Aktaş'a ait 2 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

