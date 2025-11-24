Bilecik'te binanın çatısındaki yangın söndürüldü
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Çerkeşli köyünde, Mustafa Aktaş'a ait 2 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu.
