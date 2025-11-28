Bilecik'teki Hamsu Köprüsü yenilendi
Bilecik'te yenileme çalışmaları tamamlanan Hamsu Köprüsü hizmete açıldı.
Bilecik'te yenileme çalışmaları tamamlanan Hamsu Köprüsü hizmete açıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yenileme çalışmaları tamamlanan Hamsu Köprüsü, bu akşam itibariyle araç ve yaya trafiğine açıldı.
Böylece ulaşım, köprü ve bağlantı yolları üzerinden yeniden normal akışına döndü.
Açıklamada, gece gündüz özveriyle çalışan Karayolları ekiplerine, süreç boyunca sabır ve anlayış gösteren vatandaşlara teşekkür edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.