Bilecik'teki Hamsu Köprüsü yenilendi

Böylece ulaşım, köprü ve bağlantı yolları üzerinden yeniden normal akışına döndü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yenileme çalışmaları tamamlanan Hamsu Köprüsü, bu akşam itibariyle araç ve yaya trafiğine açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.