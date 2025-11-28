Bilecik'te arazide çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir çiftliğe ait arazide çıkan yangın söndürüldü.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir çiftliğe ait arazide çıkan yangın söndürüldü.
Karaçalı mevkisinde O.D'ye ait çiftlik arazisinde, çürümüş ağaç ve köklerin kontrollü olarak yakılması sırasında rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, belediye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgenin çamurlu olması nedeniyle belediye ekiplerine ait kepçelerle yanan alanın üzerine toprak dökülmesi sonucu yangın söndürüldü.
Ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.