BŞEÜ'nün meraların sürdürülebilirliğine yönelik projesine hibe desteği verildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ), meraların sürdürülebilirliğine yönelik oluşturulan "Climate-Smart Steps in Grassland Management and Improvement" adlı proje, Erasmus+ Programı kapsamında 250 bin avro hibe desteği almaya hak kazandı.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hanife Mut'un yürütücülüğünde, Prof. Dr. Zeki Mut ve doktora öğrencisi Levent Burgu tarafından hazırlanan projede, yurt içinden ve yurt dışından çeşitli kuruluşlar da ortak olarak yer alıyor.

Projeyle, yanlış yönetim uygulamaları ve iklim değişikliği nedeniyle risk altındaki meraların, sürdürülebilir yönetimine olanak tanıyacak yenilikçi çözümler geliştirilmesi hedefliyor.