        Üniversiteyi 2 yıl önce birincilikle bitiren 54 yaşındaki kadın, mozaik eserler üretiyor

        ATAHAN GEZER/MUHSİN ARSLAN - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesini 2024'te bölüm ve fakülte birincisi olarak bitiren 54 yaşındaki Belgin Aynur, Bilecik kent merkezinde açtığı atölyesinde doğal taşlardan mozaik tasarımlar üretiyor.

        Giriş: 25.02.2026 - 11:16
        Uzun yıllar çeşitli özel firmalarda çalışan, bu süreçte evinde amatör olarak resimle ilgilenen 3 çocuk annesi Aynur, 2020 yılında sanata olan yeteneğini geliştirmeye karar verdi.

        Bu kapsamda aynı sene özel yetenek sınavlarını kazanarak BŞEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Bölümüne kaydolan, okulunu 2024'te fakülte ve bölüm birincisi olarak bitiren Aynur, mezuniyetinden 6 ay sonra kent merkezindeki atölyesini açtı.

        Siparişlerini sosyal medya ve çevresi aracılığıyla alan Aynur, o günden bu yana atölyesinde, Bursa ve Bilecik'teki bazı özel firmalardan temin ettiği doğal taşlarla mozaik tasarımlar yapıyor.

        Genelde Bilecik'te satışa sunduğu ürünlerinde ağırlıklı olarak insan ve hayvan figürleri ile çeşitli Anadolu motiflerini tercih eden Aynur, zaman zaman Bilecik Kent Konseyi'nde de gönüllü kurslar veriyor.

        Aynur, kurslarında kentteki mermer ve seramik fabrikalarından ücretsiz temin ettiği, üretimde değerlendirilemeyecek durumdaki taşları kullanıyor.

        Mezun olduğu bölümde yüksek lisans öğrenimini sürdüren, 3 arkadaşının da kendisini örnek alarak, seramik ve cam bölümüne başlamasına vesile olan Aynur, okulda olmadığı zamanlarda vaktinin çoğunu atölyesinde, yetiştirdiği 2 öğrencisiyle geçiriyor.

        - Eserler 1 hafta ila 3 ay arasında tamamlanıyor

        Belgin Aynur, AA muhabirine, çocuklarını büyüttükten sonra kendine vakit ayırmak istediğini söyledi.

        Bu sebeple BŞEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesine kaydolduğunu anlatan Aynur, "Özellikle oğlum seramikle ilgilenmemi istedi. 'Zaten resimle ilgileniyorsun. Bir de seramikle uğraş' dedi. 'Hayatımın en güzel 4 yılını okulda geçirdim' diyebilirim. Orada zaten yaş kavramı yok. Herkes aynı yaşta gibi." ifadesini kullandı.

        Aynur, mozaik tekniğini okulda öğrendiğini dile getirdi.

        Ürünlerinin yapım aşamasına ilişkin konuşan Aynur, şöyle devam etti:

        "Önce tasarımı bilgisayarda oluşturmakla başlıyoruz. Daha sonra uygun taşları hazırlıyoruz. Ardından taşları tek tek, cımbızla yapıştırıyoruz. Akabinde görselimizi zemine oturtuyoruz. Son olarak derz, vernik ve cila sürerek bitiriyoruz. Bir eserin bitmesi çalışmaya ve tasarıma göre 1 hafta ile 3 ay arasında değişiyor."

        Aynur, öğrenmenin yaşının olmadığını belirtti.

        Çevresindekilerce takdirle karşılandığını aktaran Aynur, "İlk başlarda 'Bu yaştan sonra gerek var mı?' dediler ama sonra desteklediler. Özellikle ailem hep yanımda oldu. Atölyemde hiç yorulmuyorum. 'Beni burada 3 gün bırakın, başka bir şey istemiyorum' diyorum." dedi.

        Aynur'un öğrencisi inşaat mühendisi 34 yaşındaki Bahadır Karaman da iş dışındaki vaktinin büyük kısmını atölyede değerlendirdiğini kaydetti.

        Mozaik alanında kendini geliştirmek istediğine değinen Karaman, Aynur'la keyifli vakit geçirdiklerini anlattı.

