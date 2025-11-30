Bilecik'te firari hükümlü yakalandı
Bilecik'te, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Bilecik'te, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde aranan kişilerin yakalanması yönelik yaptığı uygulamada, 8 farklı dolandırıcılık suçtan toplam 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi yakaladı.
Yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.