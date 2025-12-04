Habertürk
        Bilecik'te kaçak elektronik sigara operasyonu

        Bilecik'te kaçak elektronik sigara operasyonu

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda elektronik sigara ve cinsel sağlık ürünü ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 12:21 Güncelleme: 04.12.2025 - 12:21
        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve mamullerinin satışına yönelik operasyon düzenledi.

        Bozüyük'te gerçekleştirilen operasyonda, işyerinde elektronik sigara ve likiti, cinsel sağlık ürünü ile sigara mentol tüpü bulundu.

        Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

