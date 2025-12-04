Bilecik Valisi Sözer'den Kaymakam Kara'ya ziyaret

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Kaymakamlık Kursubu dönem birincisi olarak tamamlayan, Pazaryeri’ni tercih eden Kaymakam Muhammet Mustafa Kara'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, ilçe genelinde yürütülen çalışmalar ile kamu hizmetlerine ilişkin bilgi alan Vali Sözer, Pazaryeri’nin ihtiyaçları ve planlanan projeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Vali Sözer, kısa süre önce hizmete açılan yeni Hükümet Konağında hizmet veren birimleri de gezerek incelemelerde bulundu.

Kurumların işleyişi ve vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında yetkililerden bilgi alan Sözer, yeni hizmet binasının birçok kamu kurumunu tek çatı altında toplaması sayesinde hizmetlerin daha düzenli, hızlı ve erişilebilir hale geldiğini ifade etti.