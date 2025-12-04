Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik Valisi Sözer'den Kaymakam Kara'ya ziyaret

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Kaymakamlık Kursubu dönem birincisi olarak tamamlayan, Pazaryeri'ni tercih eden Kaymakam Muhammet Mustafa Kara'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 15:21 Güncelleme: 04.12.2025 - 15:22
        Bilecik Valisi Sözer'den Kaymakam Kara'ya ziyaret
        Ziyarette, ilçe genelinde yürütülen çalışmalar ile kamu hizmetlerine ilişkin bilgi alan Vali Sözer, Pazaryeri’nin ihtiyaçları ve planlanan projeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

        Vali Sözer, kısa süre önce hizmete açılan yeni Hükümet Konağında hizmet veren birimleri de gezerek incelemelerde bulundu.

        Kurumların işleyişi ve vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında yetkililerden bilgi alan Sözer, yeni hizmet binasının birçok kamu kurumunu tek çatı altında toplaması sayesinde hizmetlerin daha düzenli, hızlı ve erişilebilir hale geldiğini ifade etti.

