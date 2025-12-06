Bilecik'te bağ evinde çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Ciciler köyünde, henüz bilinmeyen nedenle bir bağ evinde yangın çıktı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Kullanılmaz hale gelen bağ evindeki yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.