Bilecik'te emniyet ve jandarmaya yeni araçlar alındı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında hayırseverlerin katkılarıyla alınan 67 araç ve 2 ambulans, emniyet ve jandarma teşkilatlarının hizmetine sunuldu.

Cumhuriyet Meydanı'na getirilen ve üzerlerine Türk bayrakları asılan araçların tanıtımı ve teslimi için tören düzenlendi.

Vali Faik Oktay Sözer, burada yaptığı konuşmada, devletin gücünü, milletin huzurunu ve güvenliğini temsil eden teşkilatların imkan ve kabiliyetlerini daha da ileriye taşıyan önemli bir adımı hep birlikte hayata geçirmenin memnuniyetini yaşadıklarını söyledi.

Hizmete sunulan araçların, Bilecik'in her karışında, vatandaşların huzuru, güvenliği ve sağlığı için görev yapacağını ifade eden Sözer, şöyle konuştu:

"Bu araçlarla birlikte, teşkilatlarımızın sahadaki çalışma kapasitesi yükselirken, kamu hizmetlerinin vatandaşımıza ulaşma hızı artacaktır. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, her alanda büyüyen ve güçlenen ülkemizin, güvenlik ve kamu hizmetleri altyapısında attığı bu adımlar, milletimizin huzuruna ve geleceğine yapılan güçlü yatırımlardır. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na, emeği geçen tüm kurum ve personelimize, ayrıca bu süreçte destekleriyle katkı sunan hayırseverlerimize teşekkür ediyorum."