Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te emniyet ve jandarmaya yeni araçlar alındı

        İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında hayırseverlerin katkılarıyla alınan 67 araç ve 2 ambulans, emniyet ve jandarma teşkilatlarının hizmetine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 13:41 Güncelleme: 16.12.2025 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te emniyet ve jandarmaya yeni araçlar alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında hayırseverlerin katkılarıyla alınan 67 araç ve 2 ambulans, emniyet ve jandarma teşkilatlarının hizmetine sunuldu.

        Cumhuriyet Meydanı'na getirilen ve üzerlerine Türk bayrakları asılan araçların tanıtımı ve teslimi için tören düzenlendi.

        Vali Faik Oktay Sözer, burada yaptığı konuşmada, devletin gücünü, milletin huzurunu ve güvenliğini temsil eden teşkilatların imkan ve kabiliyetlerini daha da ileriye taşıyan önemli bir adımı hep birlikte hayata geçirmenin memnuniyetini yaşadıklarını söyledi.

        Hizmete sunulan araçların, Bilecik'in her karışında, vatandaşların huzuru, güvenliği ve sağlığı için görev yapacağını ifade eden Sözer, şöyle konuştu:

        "Bu araçlarla birlikte, teşkilatlarımızın sahadaki çalışma kapasitesi yükselirken, kamu hizmetlerinin vatandaşımıza ulaşma hızı artacaktır. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, her alanda büyüyen ve güçlenen ülkemizin, güvenlik ve kamu hizmetleri altyapısında attığı bu adımlar, milletimizin huzuruna ve geleceğine yapılan güçlü yatırımlardır. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na, emeği geçen tüm kurum ve personelimize, ayrıca bu süreçte destekleriyle katkı sunan hayırseverlerimize teşekkür ediyorum."

        İl Müftü Vekili Sabri Bağcı tarafından yaptırılan duanın ardından araçlar görev yapacakları emniyet ve jandarma teşkilatlarına uğurlandı.

        Programa, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı ve İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!
        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        Aslı Baş davası yeniden başladı: Silinen mesajlar açıklaması
        Aslı Baş davası yeniden başladı: Silinen mesajlar açıklaması
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Elon Musk dünyanın ilk dolar trilyoneri olma yolunda
        Elon Musk dünyanın ilk dolar trilyoneri olma yolunda
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Beyaz Saray yetkilileri Netanyahu'yu azarladı
        Beyaz Saray yetkilileri Netanyahu'yu azarladı
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Bahis reklamlarına yasak geliyor
        Bahis reklamlarına yasak geliyor
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"

        Benzer Haberler

        Bilecik'te kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı
        Bilecik'te kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı
        Söğütspor teknik heyet ile yollarını ayırdı
        Söğütspor teknik heyet ile yollarını ayırdı
        Bilecik'te aranan şahıs yakalandı
        Bilecik'te aranan şahıs yakalandı
        Bilecik'te konut satışları düştü
        Bilecik'te konut satışları düştü
        Devrilen kamyonda sıkışan sürücüsü yaralandı
        Devrilen kamyonda sıkışan sürücüsü yaralandı
        Başkan Torun, açtı ağzını yumdu gözünü Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Toru...
        Başkan Torun, açtı ağzını yumdu gözünü Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Toru...