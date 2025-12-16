Bilecik'te kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

Asayiş, istihbarat ve kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekiplerinin ortak çalışma sonucu M.P, Ü.C, Ü.Ü, ve E.C. ile O.Y, el dedektörü, alan tarama cihazları ve kazı aletleriyle suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye esnasında Koyunlu köyü Hamamönü mevkisinde tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.