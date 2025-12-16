Bilecik'te kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı
Bilecik'in İnhisar ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye esnasında Koyunlu köyü Hamamönü mevkisinde tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapıldığını tespit etti.
Asayiş, istihbarat ve kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekiplerinin ortak çalışma sonucu M.P, Ü.C, Ü.Ü, ve E.C. ile O.Y, el dedektörü, alan tarama cihazları ve kazı aletleriyle suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
