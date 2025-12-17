Bilecik'te uygulamada durdurulan araçta 30 bin 100 makaron ele geçirildi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde huzur ve güven uygulamasında durdurulan araçta 30 bin 100 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Pazaryeri-İnegöl kara yolunun Kınık köyü yol ayırımında huzur ve güven uygulamasında durdurulan araçta sürücünün ve yanındakinin şüpheli hareketlerde bulunması üzerine arama yaptı.

Yapılan aramada, 30 bin 100 makaron, 12 kilogram kıyılmış tütün, terazi, 5 kilogram kaçak çay, 5,4 kilogram kapalı tütün, 125 sigara ağızlığı ve 15 el tipi sigara sarma makinesi ile 112 tütün sarma kağıdı ele geçirildi.

Yakalanan zanlılar R.D. ve H.D. hakkında işlem başlatıldı.