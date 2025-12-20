Bilecik'te yetiştirilen nardan parfüm ve kolonya üretildi

MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in İnhisar ilçesinde yetiştirilen narın esansı kullanılarak prototip parfüm ve kolonya üretildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülküye Dudu Gül koordinasyonundaki "Bilecik İline Özgü Koku Maddelerinin Eldesi, Kozmetik Ürünlerin Geliştirilmesi ve Ruhsatlandırılmasına Yönelik Eğitim ve Danışmanlık" Projesi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından desteklendi.

Projede üniversitenin biyomühendislik, sağlık bilimleri ve ziraat alanındaki akademisyenlerinin yanı sıra yüksek lisans ve lisans öğrencileri de yer aldı.

Katılımcılara kente özgü doğal ham maddelerden parfüm ve kolonya üretimi konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Eğitimin ardından laboratuvar ortamında nar esanslı kolonya ve parfüm gibi koku bazlı kozmetik prototipler üretildi.

- "Bilecik imzalı ürünler geliştirmeyi sürdüreceğiz"

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Gül, AA muhabirine, çalışmanın temel amacının, Bilecik'in doğal bitki örtüsünden elde edilecek kokularla yerel ve sürdürülebilir ürünler geliştirmek olduğunu söyledi.

Kente özgü kozmetik ürün tasarımına yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlerle örnek ürün geliştirmeyi hedeflediklerini anlatan Gül, şöyle konuştu: "Bu projeyle Bilecik'in florasında bulunan bitkilerin doğal koku ham maddesine dönüştürülmesi konusunda ilk somut adımı attık. Ayrıca, bu ürünün markalaşması ve ticarileşmesine yönelik değerlendirilmeler de yapıldı. Bundan sonraki süreçlerdeki çalışmalarımız desteklendiği takdirde 'Bilecik' imzalı ürünler geliştirmeyi sürdüreceğiz. Projemizin temel hareket noktası, yerel tarımsal ürünlerin katma değeri yüksek milli ürünlere dönüştürülmesidir. Ülkemizde yerli ham maddelerden milli ürünlerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesine yönelik girişimci kültürün gelişmesini diliyoruz." - "Yerel bitkilerin ticari kozmetik ürünlere dönüştürülmesinin adımı atıldı" BEBKA Bilecik İl Koordinatörü Banuçiçek Özalp da projenin yalnızca örnek ürün üretimiyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda üniversitenin araştırma altyapısının gelişmesine katkı sağladığını belirtti.