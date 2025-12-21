Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        İstanbul Tuzla Mimar Sinan İlkokulu, Bilecik'te hatıra ormanı kurdu

        İstanbul Tuzla Mimar Sinan İlkokulu, "Yeşil Vatan Projesi" kapsamında Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hatıra ormanı oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 11:35 Güncelleme: 21.12.2025 - 11:35
        İstanbul Tuzla Mimar Sinan İlkokulu, Bilecik'te hatıra ormanı kurdu
        İstanbul Tuzla Mimar Sinan İlkokulu, "Yeşil Vatan Projesi" kapsamında Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hatıra ormanı oluşturdu.

        Bu yıl çıkan yangınlarda zarar gören Osmaneli ilçesi Selimiye köyü Çörektepe mevkisinde Tuzla Mimar Sinan İlkokulu tarafından alanların yeniden yeşillendirilmesi amacıyla başlatılan fidan bağışı kampanyası sonucunda 5 bin fidandan oluşan hatıra ormanı kuruldu.

        Tuzla Mimar Sinan İlkokulu Müdürü Akif Güner, Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Arslan, proje sorumlusu Şafak Akkoyunlu, öğretmen, öğrenci ve velilerin katıldığı etkinlikte, çevreye duyarlı bireyler yetiştirmenin eğitim anlayışlarının temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, bu tür çalışmalarla öğrencilerin hem doğayla bağ kurduğunu hem de toplumsal sorumluluk bilinci kazandığını ifade etti.

        Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü Arslan da İstanbul'dan gelerek çevreye duyarlılık örneği sergileyen katılımcılara teşekkür ederek, oluşturulan hatıra ormanının gelecek nesillere bırakılacak anlamlı bir miras olduğunu dile getirdi.

        Konuşmaların ardından bağışla toplanan 5 bin fidan oluşturulan hatıra ormanında toprakla buluşturuldu.

