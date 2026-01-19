Habertürk
Habertürk
        Bilecik Haberleri

        Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 10:19 Güncelleme: 19.01.2026 - 10:19
        Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        A.K. (20) yönetimindeki 34 CCC 387 plakalı otomobil, Bilecik-Osmaneli kara yolunun Gülümbe rampaları mevkisinde A.T. (32) idaresindeki 11 UA 697 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü A.K. yaralandı.

        Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

