Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. A.K. (20) yönetimindeki 34 CCC 387 plakalı otomobil, Bilecik-Osmaneli kara yolunun Gülümbe rampaları mevkisinde A.T. (32) idaresindeki 11 UA 697 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü A.K. yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.