        Bilecik'te otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

        Bilecik'te otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 13:28 Güncelleme: 21.01.2026 - 13:28
        Bilecik'te otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

        N.B. (46) yönetimindeki 16 R 4902 plakalı otomobil, İçköy mevkisinde sürücünün nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar sonucu olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile Y.B. (11), sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

