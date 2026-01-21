Bilecik'te otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı N.B. (46) yönetimindeki 16 R 4902 plakalı otomobil, İçköy mevkisinde sürücünün nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar sonucu olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile Y.B. (11), sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

