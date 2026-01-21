Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Bilecik'te asayiş

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, ruhsatsız av tüfeği taşıyan kişiye 8 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 15:49 Güncelleme: 21.01.2026 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te asayiş
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, ruhsatsız av tüfeği taşıyan kişiye 8 bin lira ceza uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Dodurga Jandarma Karakol Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Dodurga beldesi yol ayırımında yaptığı yol kontrolünde M.K'nin kullandığı otomobilde yarı otomatik av tüfeği tespit etti.

        Ruhsatı bulunmayan tüfeğe el konulurken, M.K'ye "ruhsatsız tüfek bulundurmak veya taşımak uymamaktan" 8 bin 195 lira idari ceza uygulandı




        - Huzur ve güven uygulaması yapıldı

        İl Jandarma Komutanlığı, 25 ekip ve 78 personel ile 26 noktada, düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur ve güven uygulamasında, bin 479 kişi ve 7 düzensiz göçmen ile 631 aracı sorguladı.

        Sorgulamada, 5 bin 211 lira para cezası uygulanırken, 3 kişinin de yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Belediye otobüsünde dehşet kamerada! Öldüresiye darp etti!
        Belediye otobüsünde dehşet kamerada! Öldüresiye darp etti!
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Tedesco: Mücadele edeceğiz
        Tedesco: Mücadele edeceğiz
        Rutte: Grönland sorununu çözmek için perde arkasında çalışıyorum
        Rutte: Grönland sorununu çözmek için perde arkasında çalışıyorum
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

        Benzer Haberler

        Bilecik Valisi Sözer'den Bayırköy Belediye Başkanı Dilsiz'e ziyaret
        Bilecik Valisi Sözer'den Bayırköy Belediye Başkanı Dilsiz'e ziyaret
        Bilecik'te otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
        Durdurulan araçta 100 bin adet boş makaron ele geçirildi
        Durdurulan araçta 100 bin adet boş makaron ele geçirildi
        Bilecik'te direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü kaza yaptı
        Bilecik'te direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü kaza yaptı
        Bilecik'te gerçekleştirilen huzur uygulamasında binlerce liralık ceza
        Bilecik'te gerçekleştirilen huzur uygulamasında binlerce liralık ceza
        Bilecik'te ruhsatsız tüfek cezası: 8 bin 195 TL
        Bilecik'te ruhsatsız tüfek cezası: 8 bin 195 TL