        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Bilecik'te ramazan öncesi fiyat denetimi yapıldı

        Bilecik'te ramazan öncesi vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve piyasa düzeninin korunması amacıyla denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 13:04 Güncelleme: 02.02.2026 - 13:04
        Valilikten yapılan açıklamada, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin, tüketicilerin sağılık ve güvenlikleri ile ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla kentteki market, fırın ve lokantalarda denetimlerini sürdürdüğü kaydedildi.


        Temel gıda ve ihtiyaç maddeleri başta olmak üzere fiyat etiketi, gramaj ve fahiş fiyat artışına yönelik denetimlerin yapıldığı belirtilen açıklamada, vatandaşların karşılaştıkları fahiş fiyat ve yanıltıcı etiket şikayetlerini ALO 175, HFA mobil uygulaması ya da CİMER üzerinden iletebilecekleri aktarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

