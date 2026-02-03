Bilecik'te iş makinesi yandı

Bilecik'te iş makinesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Merkeze bağlı Dereşemsettin köyünde bir madencilik firması tarafından kiralanan S.Ç'ye (54) ait iş makinesinin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Yangını fark eden işçiler durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi.



Olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan iş makinesindeki yangın söndürüldü.



