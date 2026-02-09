Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlerden Melek Durmuş'un cenazesi Bilecik'te defnedildi

        Mardin'de tır ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında yaşamını yitiren Melek Durmuş'un (26) cenazesi, Bilecik'te toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 17:39 Güncelleme: 09.02.2026 - 17:39
        Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlerden Melek Durmuş'un cenazesi Bilecik'te defnedildi
        Mardin'de tır ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında yaşamını yitiren Melek Durmuş'un (26) cenazesi, Bilecik'te toprağa verildi.

        Durmuş'un cenazesi, yakınları tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak kent merkezindeki İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camisi'nin avlusuna getirildi.

        Melek Durmuş'un cenazesi, ikindi vakti kılınan namazdan sonra Pelitözü Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Törene, Durmuş'un ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 SB 6901 plakalı otomobil ile 47 AAV 059 plakalı tır, Artuklu-Nusaybin kara yolunun Akıncı köyü mevkisinde 7 Şubat'ta çarpışmış, otomobilde bulunan Melek Durmuş olay yerinde yaşamını yitirmişti.

        Kazada yaralanan ve kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere kurtarılamayan otomobildeki yolculardan Ayşenur Kütükçü'nün (26) cenazesi de memleketi Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde defnedilmişti.

