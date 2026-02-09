Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Bilecik'te kayıp 3 kişi soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı

        Bilecik'te 2006 ve 2007 yıllarında 3 kişinin kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Bilecik merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen "Mizan Operasyonu"nda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 20:17 Güncelleme: 09.02.2026 - 20:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te kayıp 3 kişi soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'te 2006 ve 2007 yıllarında 3 kişinin kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Bilecik merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen "Mizan Operasyonu"nda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp olarak aranan O.K, M.B. ve Y.Ö'nün akıbetinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlattı.

        Başsavcılığın talimatıyla Ekim 2025'te Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

        Şahısların kayboldukları dönemlerde kullandıkları GSM hatlarına ait HTS kayıtlarının incelenmesi sonucunda, O.K'nin 20 Haziran 2006'da, M.B'nin 24 Ağustos 2006'da ve Y.Ö'nün 1 Şubat 2007'de Bilecik'in Vezirhan beldesinde kayboldukları tespit edildi.

        Toplam 85 GSM hattının HTS analiziyle 47 kişinin bilgisine başvuran ekipler, konuyla ilgili 11 şüpheli tespit etti.

        Şüphelilere ait hatların son baz sinyali verdiği Vezirhan beldesinde teknolojik imkanlarla toprak altı incelemesi yapan ekipler, kayıp 3 kişinin beldeye bağlı Mahan Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte öldürülerek gömüldükleri yönünde değerlendirmede bulundu.

        Cesetlerin bulunması amacıyla 4 ve 6 Şubat'ta söz konusu çiftlikte yapılan kazı çalışmalarında bulunan ve insan kemiği olduğu değerlendirilen 4 bulgu, incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığının koordinesinde Bilecik İstihbarat Şube Müdürlüğünün de desteğiyle Bilecik'in yanı sıra Mersin, Kütahya, Kocaeli, Bursa, Bolu ve Ankara'da eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, 11 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerin adreslerinde, araçlarında ve üzerilerinde yapılan aramalarda 11 cep telefonu, 11 SIM kart, 3 yivsiz av tüfeği ile 65 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y. S, E.U. ve H.Ş, "olayı işlediklerine dair kuvvetli şüphe" iddiasıyla tutuklandı, S.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Diğer şüphelilerin savcılık ifadelerinin ardından salıverildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        Arkadaşa 7 bıçak darbesi!
        Arkadaşa 7 bıçak darbesi!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Mal varlığına el konuldu
        Mal varlığına el konuldu
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Site bahçesinde cinayet! Husumetlisini silahla vurdu
        Site bahçesinde cinayet! Husumetlisini silahla vurdu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlerden Melek Durmuş'un cenaze...
        Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlerden Melek Durmuş'un cenaze...
        Mardin'deki feci kazada hayatını kaybeden genç kız gözyaşları arasında topr...
        Mardin'deki feci kazada hayatını kaybeden genç kız gözyaşları arasında topr...
        Mardin'e gezmeye gitti, feci kazada en yakın arkadaşıyla birlikte hayatını...
        Mardin'e gezmeye gitti, feci kazada en yakın arkadaşıyla birlikte hayatını...
        Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlerden Ayşenur Kütükçü'nün ce...
        Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlerden Ayşenur Kütükçü'nün ce...
        Bilecik'te yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı
        Bilecik'te yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı
        Bilecik'te altyapı arızası nedeniyle su kesintisi
        Bilecik'te altyapı arızası nedeniyle su kesintisi