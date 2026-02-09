Bilecik'te kayıp 3 kişi soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı

Bilecik'te 2006 ve 2007 yıllarında 3 kişinin kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Bilecik merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen "Mizan Operasyonu"nda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp olarak aranan O.K, M.B. ve Y.Ö'nün akıbetinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlattı.



Başsavcılığın talimatıyla Ekim 2025'te Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.



Şahısların kayboldukları dönemlerde kullandıkları GSM hatlarına ait HTS kayıtlarının incelenmesi sonucunda, O.K'nin 20 Haziran 2006'da, M.B'nin 24 Ağustos 2006'da ve Y.Ö'nün 1 Şubat 2007'de Bilecik'in Vezirhan beldesinde kayboldukları tespit edildi.



Toplam 85 GSM hattının HTS analiziyle 47 kişinin bilgisine başvuran ekipler, konuyla ilgili 11 şüpheli tespit etti.



Şüphelilere ait hatların son baz sinyali verdiği Vezirhan beldesinde teknolojik imkanlarla toprak altı incelemesi yapan ekipler, kayıp 3 kişinin beldeye bağlı Mahan Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte öldürülerek gömüldükleri yönünde değerlendirmede bulundu.



Cesetlerin bulunması amacıyla 4 ve 6 Şubat'ta söz konusu çiftlikte yapılan kazı çalışmalarında bulunan ve insan kemiği olduğu değerlendirilen 4 bulgu, incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığının koordinesinde Bilecik İstihbarat Şube Müdürlüğünün de desteğiyle Bilecik'in yanı sıra Mersin, Kütahya, Kocaeli, Bursa, Bolu ve Ankara'da eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, 11 şüpheliyi yakaladı.



Şüphelilerin adreslerinde, araçlarında ve üzerilerinde yapılan aramalarda 11 cep telefonu, 11 SIM kart, 3 yivsiz av tüfeği ile 65 av tüfeği fişeği ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y. S, E.U. ve H.Ş, "olayı işlediklerine dair kuvvetli şüphe" iddiasıyla tutuklandı, S.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Diğer şüphelilerin savcılık ifadelerinin ardından salıverildiği bildirildi.

