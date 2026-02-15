Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Bilecik'te otomobile çarpan motosiklet sürücüsü öldü

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 17:01 Güncelleme: 15.02.2026 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te otomobile çarpan motosiklet sürücüsü öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Suat Yakar (59) idaresindeki 41 BCA 507 plakalı motosiklet, Pamukova-Osmaneli kara yolunun Ericek köyü mevkisinde önündeki aracı sollamaya çalıştığı esnada karşı yönden gelen F.M. yönetimindeki 16 UG 511 plakalı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Yakar ile otomobil sürücüsü Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ağır yaralanan Yakar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Kahvaltıya giderken hayatını kaybetti
        Kahvaltıya giderken hayatını kaybetti
        İstanbul 23 derece! Yazdan kalma gibi!
        İstanbul 23 derece! Yazdan kalma gibi!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Otelde yangın faciası!
        Otelde yangın faciası!
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında!
        Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?

        Benzer Haberler

        Bilecik Belediyesi'nden Çocuk Sosyal Tesisleri velilerine 'Eğitim Programı'
        Bilecik Belediyesi'nden Çocuk Sosyal Tesisleri velilerine 'Eğitim Programı'
        Bilecik'te Küçükler Serbest Stil Güreş İl Seçmesi tamamlandı
        Bilecik'te Küçükler Serbest Stil Güreş İl Seçmesi tamamlandı
        Sakarya Nehri üzerindeki adacıkta balık tutmak isteyen 2 kişi mahsur kaldı
        Sakarya Nehri üzerindeki adacıkta balık tutmak isteyen 2 kişi mahsur kaldı
        Bilecik'te yangın çıkan ev kullanılmaz hale geldi
        Bilecik'te yangın çıkan ev kullanılmaz hale geldi
        Bilecik'te huzurevi personeli 'Temel İlkyardım' eğitimini tamamladı
        Bilecik'te huzurevi personeli 'Temel İlkyardım' eğitimini tamamladı
        Bilecik'te toplum sağlığı hizmetleri masaya yatırıldı
        Bilecik'te toplum sağlığı hizmetleri masaya yatırıldı