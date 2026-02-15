Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 22:45 Güncelleme: 15.02.2026 - 22:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Oğuzhan İ. yönetimindeki 07 AND 309 plakalı otomobil ile Burak Ö. idaresindeki 16 AEB 341 plakalı otomobil, Fırınlar köyü kavşağında çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle otomobillerdeki 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralıları Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        Trump 'Gazze Barış Kurulu' üyeleriyle görüşecek
        Trump 'Gazze Barış Kurulu' üyeleriyle görüşecek
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Otelde yangın faciası!
        Otelde yangın faciası!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?

        Benzer Haberler

        Sevgililer Günü'nde Sanat Sokağı renkli görüntülere sahne oldu
        Sevgililer Günü'nde Sanat Sokağı renkli görüntülere sahne oldu
        Bilecik'te otomobile çarpan motosiklet sürücüsü öldü
        Bilecik'te otomobile çarpan motosiklet sürücüsü öldü
        Bilecik Belediyesi'nden Çocuk Sosyal Tesisleri velilerine 'Eğitim Programı'
        Bilecik Belediyesi'nden Çocuk Sosyal Tesisleri velilerine 'Eğitim Programı'
        Bilecik'te Küçükler Serbest Stil Güreş İl Seçmesi tamamlandı
        Bilecik'te Küçükler Serbest Stil Güreş İl Seçmesi tamamlandı
        Sakarya Nehri üzerindeki adacıkta balık tutmak isteyen 2 kişi mahsur kaldı
        Sakarya Nehri üzerindeki adacıkta balık tutmak isteyen 2 kişi mahsur kaldı
        Bilecik'te yangın çıkan ev kullanılmaz hale geldi
        Bilecik'te yangın çıkan ev kullanılmaz hale geldi