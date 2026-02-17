Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince ilçe merkezinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında ihbar üzerine bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

