        Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, Bilecik'te anıldı

        Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, Bilecik'te anıldı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Türk Hava Kurumunun (THK) 101'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, şehit Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel için düzenlenen kompozisyon yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

        Giriş: 17.02.2026 - 13:13 Güncelleme: 17.02.2026 - 13:13
        Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, Bilecik'te anıldı
        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Türk Hava Kurumunun (THK) 101'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, şehit Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel için düzenlenen kompozisyon yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

        Metristepe Kültür Merkezi'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        THK Bozüyük Şubesi Başkanı Sedat Büyük, organizasyonda yaptığı konuşmada, Topel'in 1964'te Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği uyarı uçuşu sırasında uçağının Rumlarca vurulduğunu ve esir alınarak şehit edildiğini söyledi.

        THK olarak gençlere havacılığı sevdirmeyi amaçladıklarını ifade eden Büyük, şunları kaydetti:

        "Türk havacılığındaki ilerlemeler, 1925 yılından beri artarak devam etmektedir. THK, Türkiye genelindeki 380 şubesi ile gençlerimizi Türkiye’nin geleceğine hazırlamak için havacılıkla ilgili model uçak kurslarından başlamak üzere dron ve insansız hava aracı eğitimleri gibi çeşitli kurslar düzenlemektedir."

        Organizasyon, kazananlara ödüllerinin verilmesi ve sergi açılışıyla sona erdi.

        Programa, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Belediye Başkan Vekili İlter Kalkan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir ile diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

